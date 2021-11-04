В Севастополе дезинфицировали авто с Развожаевым перед приездом Путина

В Севастополе авто с главой города Михаилом Развожаевым прошло дезинфекцию перед приездом президента России Владимира Путина.

Об этом в Telegram сообщает издание «Крыминформ».

На видео, которое публикует СМИ, видно как люди в масках дезинфицируют авто, после чего из него вышли Развожаев и полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Официально власти Севастополя не сообщают об этих мерах.

Ранее на сайте Кремля появилась официальная информация о поездке российского президента Владимира Путина в Севастополь 4 ноября, о чем сообщалось 3 ноября.

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