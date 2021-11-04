В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом

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За 3 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 99 721 положительных на Covid-19.

Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 11 062 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 969 человек, выздоровевших за весь период – 87 658.

Также за сутки зарегистрировали 18 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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