Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю ● Крымские вузы могут продлить дистанционный формат обучения ● Продлят ли в России нерабочие дни ● В Симферополе 25 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок ● Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей
В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом
фото © strana.ua
За 3 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 99 721 положительных на Covid-19.
Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 11 062 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 969 человек, выздоровевших за весь период – 87 658.
Также за сутки зарегистрировали 18 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму неожиданно отменили QR-коды при заселении в отели и санатории. Власти Крыма разрешили бронирование мест в отелях и заселение в гостиницы республики без предоставления QR-кода или сертификата о вакцинации от коронавируса.
Сколько денег получат Крым и Севастополь на кислород и лекарства от COVID. Более 340 миллионов рублей получат Республика Крым и Севастополь из федеральных средств, выделенных на закупку кислородных концентраторов и лекарств для пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому.
Крым вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Крым вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, заразился 741 человек.
Жителям Крыма, болеющим коронавирусом, обещают бесплатные лекарства. Жителям Крыма, болеющим коронавирусом дома, обещают бесплатные лекарства.
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем
Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
7 часов назад
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах
12 часов назад
Власти России на два года запретили проводить детские утренники
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.