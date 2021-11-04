В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах

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Массовые проверки и спецоперации будут проходить на дорогах российских регионов в период ноябрьских праздников.

Об этом предупредили в МВД России.

В ведомстве, в первую очередь, нацелены на пресечение пьяного вождения, отметили в пресс-службе МВД. Работа по выявлению нетрезвых водителей ведется круглый год: за последние 10 месяцев правоохранители выявили более 42 тысяч пьяных автомобилистов. Однако в праздничные дни, когда многие могут позволить себе выпить и отправиться в дорогу, проверки будут усилены. В целом за последние пять лет ведомство отмечает снижение числа нетрезвых водителей.

«За 10 месяцев текущего года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших в них людей снизилось на 18,5% (2 554, из них 79 детей), раненых – на 19,8% (13 195, среди них 822 ребенка)», - сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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