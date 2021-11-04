Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию ● В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом ● Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю ● Крымские вузы могут продлить дистанционный формат обучения ● Продлят ли в России нерабочие дни
В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников
фото © www.inform.kz
В Евпатории опергруппа, в состав которой вошли представители Минкурортов, МВД и администрации город,а во время проверки на соблюдение антиковидных мер выяснили, что в крупных отелях 80% сотрудников вакцинированы.
Проверка показала, что на данный момент уровень вакцинации сотрудников в «Петр Отель» составляет порядка 80%.
По словам руководителя отеля, гости были заранее предупреждены о новых правилах заселения, а персонал проинструктирован какие дополнительные документы необходимы при размещении в отеле.
В отеле Ribera Resort & SPA вакцинировано более 90% сотрудников. В Центре спорта «Эволюция» вакцинировано 87% сотрудников, также многие сотрудники уже прошли ревакцинацию.
«Все дополнительные ограничительные меры введены исключительно ради безопасности, здоровья и снижения уровня заражения на полуострове. Мы обращаемся к жителям Крыма, к нашим гостям, которые сейчас находятся на отдыхе, — будьте осторожны, избегайте скопления людей, пользуйтесь всеми средствами защиты.
Коллективного иммунитета мы можем достигнуть только коллективной ответственностью», – отметил глава Минкурортов Вадим Волченко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом. За 3 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 99 721 положительных на Covid-19.
Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей. Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.
В Крыму неожиданно отменили QR-коды при заселении в отели и санатории. Власти Крыма разрешили бронирование мест в отелях и заселение в гостиницы республики без предоставления QR-кода или сертификата о вакцинации от коронавируса.
Сколько денег получат Крым и Севастополь на кислород и лекарства от COVID. Более 340 миллионов рублей получат Республика Крым и Севастополь из федеральных средств, выделенных на закупку кислородных концентраторов и лекарств для пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому.
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем
Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
7 часов назад
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах
12 часов назад
Власти России на два года запретили проводить детские утренники
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.