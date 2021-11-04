В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников

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В Евпатории опергруппа, в состав которой вошли представители Минкурортов, МВД и администрации город,а во время проверки на соблюдение антиковидных мер выяснили, что в крупных отелях 80% сотрудников вакцинированы.

Проверка показала, что на данный момент уровень вакцинации сотрудников в «Петр Отель» составляет порядка 80%.

По словам руководителя отеля, гости были заранее предупреждены о новых правилах заселения, а персонал проинструктирован какие дополнительные документы необходимы при размещении в отеле.

В отеле Ribera Resort & SPA вакцинировано более 90% сотрудников. В Центре спорта «Эволюция» вакцинировано 87% сотрудников, также многие сотрудники уже прошли ревакцинацию.

«Все дополнительные ограничительные меры введены исключительно ради безопасности, здоровья и снижения уровня заражения на полуострове. Мы обращаемся к жителям Крыма, к нашим гостям, которые сейчас находятся на отдыхе, — будьте осторожны, избегайте скопления людей, пользуйтесь всеми средствами защиты.

Коллективного иммунитета мы можем достигнуть только коллективной ответственностью», – отметил глава Минкурортов Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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