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Коронавирус в Крыму

В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников

В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников

фото © www.inform.kz

В Евпатории опергруппа, в состав которой вошли представители Минкурортов, МВД и администрации город,а во время проверки на соблюдение антиковидных мер выяснили, что в крупных отелях 80% сотрудников вакцинированы.

Проверка показала, что на данный момент уровень вакцинации сотрудников в «Петр Отель» составляет порядка 80%.

По словам руководителя отеля, гости были заранее предупреждены о новых правилах заселения, а персонал проинструктирован какие дополнительные документы необходимы при размещении в отеле.

В отеле Ribera Resort & SPA вакцинировано более 90% сотрудников. В Центре спорта «Эволюция» вакцинировано 87% сотрудников, также многие сотрудники уже прошли ревакцинацию.

«Все дополнительные ограничительные меры введены исключительно ради безопасности, здоровья и снижения уровня заражения на полуострове. Мы обращаемся к жителям Крыма, к нашим гостям, которые сейчас находятся на отдыхе, — будьте осторожны, избегайте скопления людей, пользуйтесь всеми средствами защиты.

Коллективного иммунитета мы можем достигнуть только коллективной ответственностью», – отметил глава Минкурортов Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом. За 3 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 99 721 положительных на Covid-19.

Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей. Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.

В Крыму неожиданно отменили QR-коды при заселении в отели и санатории. Власти Крыма разрешили бронирование мест в отелях и заселение в гостиницы республики без предоставления QR-кода или сертификата о вакцинации от коронавируса.

Сколько денег получат Крым и Севастополь на кислород и лекарства от COVID. Более 340 миллионов рублей получат Республика Крым и Севастополь из федеральных средств, выделенных на закупку кислородных концентраторов и лекарств для пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому.

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