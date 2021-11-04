Власть
В Черном море российские подводники учились обстреливать корабли противника
В акватории Черного моря российские подводники учились наносить ракетный удар по отряду кораблей условного противника.
Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.
Сообщается, что экипажи подводных лодок Черноморского флота России «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» в ходе учения отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника.
По данным командования, подводные лодки, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море, получили приказ на уничтожение обнаруженных и классифицированных морских целей.
«После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям противника, роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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