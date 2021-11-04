Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано еще 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, днем ранее диагнозы были подтверждены у 345 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего в городе с начала пандемии выявлено 40 433 заболевших.

Почти 34 тысячи человек выздоровели, более 1,3 тысячи – скончались. Максимум суточного прироста зараженных за все время борьбы с пандемией в регионе был зафиксирован 29 октября - 351 случай.

Как ранее сообщалось, на территории республики за сутки выявили еще 752 случая заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии.

Всего в регионе подтвержден 99 721 случай, выписаны с выздоровлением - 87 658 пациентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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