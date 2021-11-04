Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида ● В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников ● Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию ● В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом ● Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю
Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано еще 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, днем ранее диагнозы были подтверждены у 345 человек.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего в городе с начала пандемии выявлено 40 433 заболевших.
Почти 34 тысячи человек выздоровели, более 1,3 тысячи – скончались. Максимум суточного прироста зараженных за все время борьбы с пандемией в регионе был зафиксирован 29 октября - 351 случай.
Как ранее сообщалось, на территории республики за сутки выявили еще 752 случая заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии.
Всего в регионе подтвержден 99 721 случай, выписаны с выздоровлением - 87 658 пациентов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников. В Евпатории опергруппа, в состав которой вошли представители Минкурортов, МВД и администрации город,а во время проверки на соблюдение антиковидных мер выяснили, что в крупных отелях 80% сотрудников вакцинированы.
Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию. На центральном автовокзале Симферополя кто-то решил подзаработать и до открытия прививочного кабинеты сдал продавать бланки на вакцинацию по 10 рублей.
В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом. За 3 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 99 721 положительных на Covid-19.
Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей. Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.
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