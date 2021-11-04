Происшествия
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем
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Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
По предварительным данным, пострадали пять человек.
«Предварительно пять пострадавших, один из которых ребенок», – сообщили в МВД по Крыму.
По сообщениям очевидцев, в ДТП попали по меньшей мере три автомобиля.
Сейчас на месте работают бригады скорой помощи и регулировщики дорожного движения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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