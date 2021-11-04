Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

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Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

«Предварительно пять пострадавших, один из которых ребенок», – сообщили в МВД по Крыму.

По сообщениям очевидцев, в ДТП попали по меньшей мере три автомобиля.

Сейчас на месте работают бригады скорой помощи и регулировщики дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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