Пьяный инвалид сбил человека на подаренном Аксеновым и Павленко скутере

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Местные жители отмечают, что мужчина часто злоупотребляет алкоголем, после чего садится за руль спецтранспорта.

Основатель Союза инвалидов Ялты «Берег» Вадим Супрович сбил девушку, находясь за рулем трицикла в нетрезвом виде. Соответствующий видеоролик появился в соцсетях.

ДТП случилось 31 октября на ялтинской набережной. По словам очевидцев, пострадавшая два часа находилась на месте аварии в ожидании сотрудников ГИБДД, но, так и не дождавшись и замерзнув, ушла.

Полицейские отобрали у мужчины ключ от скутера, в ответ на что Супрович нецензурно их обругал и требовал вернуть ключ.

«Он пьяный всегда. Все лето он катался в таком состоянии и катал своих друзей. Зачем алкоголику дарить такую опасную вещь? И кто разрешил ездить на нем по набережной? А если бы насмерть сбил ребенка?», - возмущается автор поста в соцсети.

Напомним, что данное транспортное средство инвалиду, лишившемуся одной ноги, подарил глава Крыма Сергей Аксенов. Тирицикл вручала лично мэр Ялты Янина Павленко. Это стало компенсацией унесенной наводнением инвалидной коляски.

«Даже при вручении ему мопеда он был абсолютно пьян, это видно на видео, но люди постарались смонтировать так, как будто он плачет. А он просто лыка не вяжет», - считают местные жители.

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