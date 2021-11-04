Прогноз погоды в Крыму на четверг 4 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 4 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 19, ночью от 7 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 93 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 96 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью от 11 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 10 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 99 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 19, ночью от 8 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 8 до 12 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 96 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 15, в Севастополе - 16, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 15, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 12, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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