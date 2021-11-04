Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом ● Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю ● Крымские вузы могут продлить дистанционный формат обучения ● Продлят ли в России нерабочие дни ● В Симферополе 25 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок
Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию
На центральном автовокзале Симферополя кто-то решил подзаработать и до открытия прививочного кабинеты сдал продавать бланки на вакцинацию по 10 рублей.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Бланки, которые на пунктах вакцинации раздают бесплатно, на автовокзале Симферополя продаются за 10 рублей. Предпринимательская жилка крымчан находит всевозможные способы заработать.
«Бизнес шел исключительно до открытия пункта вакцинации (до 10 утра), затем пришел медбрат и положил стопку бланков», — рассказал очевидец.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей. Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.
В Крыму неожиданно отменили QR-коды при заселении в отели и санатории. Власти Крыма разрешили бронирование мест в отелях и заселение в гостиницы республики без предоставления QR-кода или сертификата о вакцинации от коронавируса.
Сколько денег получат Крым и Севастополь на кислород и лекарства от COVID. Более 340 миллионов рублей получат Республика Крым и Севастополь из федеральных средств, выделенных на закупку кислородных концентраторов и лекарств для пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому.
Крым вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Крым вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, заразился 741 человек.
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем
Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
7 часов назад
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах
12 часов назад
Власти России на два года запретили проводить детские утренники
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.