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Коронавирус в Крыму

Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию

09:40 четверг, 4 ноября 2021

На центральном автовокзале Симферополя кто-то решил подзаработать и до открытия прививочного кабинеты сдал продавать бланки на вакцинацию по 10 рублей.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Бланки, которые на пунктах вакцинации раздают бесплатно, на автовокзале Симферополя продаются за 10 рублей. Предпринимательская жилка крымчан находит всевозможные способы заработать.

«Бизнес шел исключительно до открытия пункта вакцинации (до 10 утра), затем пришел медбрат и положил стопку бланков», — рассказал очевидец.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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