Общество
Отцы должны севастопольским детям 270 миллионов рублей
В Севастополе идет работа по 1851 исполнительному документу о взыскании алиментов. Общая сумма денег, которые не увидели дети, составляет 270 миллионов рублей.
Об этом сообщили на пресс-конференции управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю.
По информации главного судебного пристава Севастополя Александра Мосеенкова, за 9 месяцев 2021 года судебными приставами в пользу детей уже было взыскано около 84 миллионов рублей.
Чтобы извлечь из кошельков жадных родителей оставшиеся 270 положенных по закону миллионов рублей, в отношении должников применяется весь доступный комплекс принудительных мер.
В первую очередь, взысканию подвергаются деньги с зарплаты, а также лежащие на банковских счетах средства. Если же должник числится безработным, то начинается процесс оценки его известного имущества – квартиры, дома, машины или других активов.
Для начала на обнаруженное имущество налагается запрет на регистрационные действия – прежде чем продать квартиру или автомобиль, должник обязан погасить долг в полном объеме. Если это не помогает – например, если должник официально ничем не владеет, даже машиной, то он может лишиться права управлять транспортным средством.
В данный момент лишены возможности водить машину 286 севастопольских должников по алиментам.
Еще одним из эффективных методов воздействия на неплательщиков алиментов является ограничение права выезда за пределы страны, отмечают приставы. Отдыхать и работать исключительно на Родине обязаны 1 523 алиментщика.
Невыплата алиментов в течение двух и более месяцев на содержание несовершеннолетних детей считается особенно тяжким грехом, что может привести к 15 суткам административного ареста либо к 150 часам обязательных работ. Такие меры в 2021 году грозят 227 злостным неплательщикам.
Если же и это не помогает, то тогда наступает уголовная ответственность за неисполнение родительских обязанностей. С начала 2021 года в Севастополе возбуждено 92 уголовных дела такого рода.
В тексте использованы материалы: Форпост
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