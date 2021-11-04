Происшествия
На востоке Крыма иномарка врезалась в опору ЛЭП: есть пострадавший
Один человек получил травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля Geely в Советском районе.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского МЧС. ДТП произошло на автодороге Советский – Чапаевка в районе села Пруды.
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с опорой ЛЭП. На помощь ему оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
«В результате аварии пострадал один человек, он был доставлен в Советскую больницу. На месте происшествия сотрудниками пожарной части были проведены мероприятия по недопущению возгорания авто и оказано содействие сотрудникам ДПС по обеспечению беспрепятственного дорожного движения», - уточнили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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