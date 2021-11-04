Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +14
море +17

Коронавирус в Крыму

Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю

09:00 четверг, 4 ноября 2021
Ялта
Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю

фото © Flickr

Глава администрации Ялты Янина Павленко утверждает, что гостиницы на ЮБК заполнены до 60%, сообщает телеканал «Крым24».

По ее информации, в местах общего пользования за соблюдением коронавирусных ограничений следят 10 рабочих групп, которые ежедневно обходят город с проверками.

Сообщается также, что ялтинские отели сейчас в основном загружены отдыхающими из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Ранее в связи с ростом заболеваемости коронавирусом Крым ввела дополнительные ограничения для туристов, которые начали действовать с 25 октября. Согласно этим правилам, бронирование, размещение и прием в гостиницах, санаториях, пансионатах возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 сроком до 6 месяцев после выздоровления.

Средствам размещения настоятельно рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР полученном за 72 часа до поселения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер. Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.

Россияне массово отменяют брони в крымских отелях после введения QR-кодов. Россияне, планировавшие отдохнуть в Крыму во время предстоящих семидневных выходных, начали отменять брони в отелях после ужесточения правил заселения.

Стало известно, сколько туристов приедет в Крым в нерабочие дни ноября. По данным Минкурортов, ажиотажного спроса на бронирование отдыха в Крыму в ноябре нет. Уровень спроса остается на октябрьском уровне.

Россияне хотят провести нерабочие дни ноября в Крыму. Максимумы по выявленным случаям коронавируса и смертности от него фиксируются в России каждый день. Крым входит в первую десятку регионов по абсолютному количеству заражений за сутки, при этом по населению республика занимает в стране только 26 место.

Происшествия
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.

Власть
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации