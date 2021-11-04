Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю

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Глава администрации Ялты Янина Павленко утверждает, что гостиницы на ЮБК заполнены до 60%, сообщает телеканал «Крым24».

По ее информации, в местах общего пользования за соблюдением коронавирусных ограничений следят 10 рабочих групп, которые ежедневно обходят город с проверками.

Сообщается также, что ялтинские отели сейчас в основном загружены отдыхающими из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Ранее в связи с ростом заболеваемости коронавирусом Крым ввела дополнительные ограничения для туристов, которые начали действовать с 25 октября. Согласно этим правилам, бронирование, размещение и прием в гостиницах, санаториях, пансионатах возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 сроком до 6 месяцев после выздоровления.

Средствам размещения настоятельно рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР полученном за 72 часа до поселения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы отказываются от Крыма из-за ужесточения антиковидных мер. Туристы начали отменять брони в крымских отелях – об этом говорят и представители турсферы, и чиновники.

Россияне массово отменяют брони в крымских отелях после введения QR-кодов. Россияне, планировавшие отдохнуть в Крыму во время предстоящих семидневных выходных, начали отменять брони в отелях после ужесточения правил заселения.

Стало известно, сколько туристов приедет в Крым в нерабочие дни ноября. По данным Минкурортов, ажиотажного спроса на бронирование отдыха в Крыму в ноябре нет. Уровень спроса остается на октябрьском уровне.

Россияне хотят провести нерабочие дни ноября в Крыму. Максимумы по выявленным случаям коронавируса и смертности от него фиксируются в России каждый день. Крым входит в первую десятку регионов по абсолютному количеству заражений за сутки, при этом по населению республика занимает в стране только 26 место.