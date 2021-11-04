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Власть

Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

18:11 четверг, 4 ноября 2021
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

фото © rbc.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.

«Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. А сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю», – сказал Лукашенко.

Несмотря на то, что это оказалось шуткой, посетить Крым президент Белоруссии все же очень хочет. В частности, он хотел бы посмотреть на мемориал Примирения в Севастополе.

«Ну это так, для разрядки напряженности. Но в этой шутке есть только доля шутки, поэтому все это правда», – заключил Лукашенко.

Сегодня Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу в память о погибших в Гражданской войне. Из Севастополя Путин по видеосвязи участвовал в заседании Высшего госсовета Союзного государства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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