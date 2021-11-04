Власть
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым
фото © rbc.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.
«Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. А сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю», – сказал Лукашенко.
Несмотря на то, что это оказалось шуткой, посетить Крым президент Белоруссии все же очень хочет. В частности, он хотел бы посмотреть на мемориал Примирения в Севастополе.
«Ну это так, для разрядки напряженности. Но в этой шутке есть только доля шутки, поэтому все это правда», – заключил Лукашенко.
Сегодня Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу в память о погибших в Гражданской войне. Из Севастополя Путин по видеосвязи участвовал в заседании Высшего госсовета Союзного государства.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Продлят ли в России нерабочие дни. О любых решениях продлить режим нерабочих дней жители российских регионов будут обязательно оповещены. Но пока что таких решений не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя. Правительство Севастополя больше не доступно в Instagram.
Путин летит в Крым, Лукашенко не приедет. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Севастополь в «День народного единства», 4 ноября.
Стало известно почему задержан мэр Белогорска. Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска Игоря Ипатко.
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем
Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
7 часов назад
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах
12 часов назад
Власти России на два года запретили проводить детские утренники
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.