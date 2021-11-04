Крымские вузы могут продлить дистанционный формат обучения

Продолжить работать на удаленке вузам разрешило Минобрнауки РФ.

Минобрнауки России издало приказ, разрешающий высшим учебным заведениям и научным организациям продолжить учебный процесс в дистанционном формате.

В связи с этим вузы Крыма смогут продолжить работать на удаленке с 8 ноября, если эпидемиологическая ситуация не позволит возобновить обычный режим работы.

Этим же документом разрешается дистанционно проводить промежуточную аттестацию.

Напомним, что 8 октября на дистанционку перешел Крымский федеральный университет имени Вернадского. Тогда сообщалось, что такой формат работы вуза сохранится минимум до 7 ноября.

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