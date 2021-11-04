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Крымские вузы могут продлить дистанционный формат обучения
Продолжить работать на удаленке вузам разрешило Минобрнауки РФ.
Минобрнауки России издало приказ, разрешающий высшим учебным заведениям и научным организациям продолжить учебный процесс в дистанционном формате.
В связи с этим вузы Крыма смогут продолжить работать на удаленке с 8 ноября, если эпидемиологическая ситуация не позволит возобновить обычный режим работы.
Этим же документом разрешается дистанционно проводить промежуточную аттестацию.
Напомним, что 8 октября на дистанционку перешел Крымский федеральный университет имени Вернадского. Тогда сообщалось, что такой формат работы вуза сохранится минимум до 7 ноября.
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