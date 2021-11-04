Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +14
море +17

Общество

Крымская студентка создала прибор, избавляющий от головных болей

12:48 четверг, 4 ноября 2021
Крымская студентка создала прибор, избавляющий от головных болей

фото © КФУ

Студентка Крымского федерального университета Николь Хаит разрабатывает мобильный программно-аппаратный комплекс транскраниальной электростимуляции с биологической обратной связью для коррекции психоневрологических нарушений.

Транскраниальная электростимуляция – безболезненный физиотерапевтический метод, направленный на улучшение мозговой деятельности.

«Данный комплекс в будущем может использоваться как для профессионального, так и для индивидуального использования с целью диагностики, лечения и коррекции психоневрологических нарушений, например, при головных болях, нарушениях сна, усталости, общем перенапряжении, нарушениях когнитивных функций, депрессии, повышенной тревожности или снижении физической работоспособности», – рассказала студентка Медицинской академии Крымского федерального университета Николь Хаит.По ее словам, новизна технологии заключается в сочетании методов транскраниальной электростимуляции и биологической обратной связи.

«Сочетание этих методов позволит в режиме реального времени считывать индивидуальную информацию об особенностях электрической активности головного мозга и персонифицировано корректировать ее низкоинтенсивным импульсным электрическим током. Благодаря этому мы сможем повысить эффективность лечения», – добавила Николь Хаит.

На реализацию проекта студентка выиграла грант в размере 500 тысяч рублей по программе «УМНИК».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из Крыма опять обещают сделать горнолыжный курорт. Но снова просят подождать. Возможно, два-три года.

Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению. Власти Крыма ожидают заключения экспертов о качестве запасов пресной воды, расположенных под Азовским морем.

В Крыму опять обещают построить «крупный логистический центр». В ближайшие несколько недель будет заключено соглашение о строительстве в Крыму логистического центра, который станет «одним из самых крупных на Юге России».

В Симферополе площадь у ботсада получила имя Николая Багрова. Горсовет Симферополя принял решение о переименовании площади Советской Конституции на улице Киевской в площадь имени Николая Багрова.

Происшествия
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.

Власть
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации