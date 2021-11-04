Крымская студентка создала прибор, избавляющий от головных болей

фото © КФУ

Студентка Крымского федерального университета Николь Хаит разрабатывает мобильный программно-аппаратный комплекс транскраниальной электростимуляции с биологической обратной связью для коррекции психоневрологических нарушений.

Транскраниальная электростимуляция – безболезненный физиотерапевтический метод, направленный на улучшение мозговой деятельности.

«Данный комплекс в будущем может использоваться как для профессионального, так и для индивидуального использования с целью диагностики, лечения и коррекции психоневрологических нарушений, например, при головных болях, нарушениях сна, усталости, общем перенапряжении, нарушениях когнитивных функций, депрессии, повышенной тревожности или снижении физической работоспособности», – рассказала студентка Медицинской академии Крымского федерального университета Николь Хаит.По ее словам, новизна технологии заключается в сочетании методов транскраниальной электростимуляции и биологической обратной связи.

«Сочетание этих методов позволит в режиме реального времени считывать индивидуальную информацию об особенностях электрической активности головного мозга и персонифицировано корректировать ее низкоинтенсивным импульсным электрическим током. Благодаря этому мы сможем повысить эффективность лечения», – добавила Николь Хаит.

На реализацию проекта студентка выиграла грант в размере 500 тысяч рублей по программе «УМНИК».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из Крыма опять обещают сделать горнолыжный курорт. Но снова просят подождать. Возможно, два-три года.

Вода из-под Азовского моря оказалась непригодной к употреблению. Власти Крыма ожидают заключения экспертов о качестве запасов пресной воды, расположенных под Азовским морем.

В Крыму опять обещают построить «крупный логистический центр». В ближайшие несколько недель будет заключено соглашение о строительстве в Крыму логистического центра, который станет «одним из самых крупных на Юге России».

В Симферополе площадь у ботсада получила имя Николая Багрова. Горсовет Симферополя принял решение о переименовании площади Советской Конституции на улице Киевской в площадь имени Николая Багрова.