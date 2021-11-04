Общество
Крымская студентка создала прибор, избавляющий от головных болей
фото © КФУ
Студентка Крымского федерального университета Николь Хаит разрабатывает мобильный программно-аппаратный комплекс транскраниальной электростимуляции с биологической обратной связью для коррекции психоневрологических нарушений.
Транскраниальная электростимуляция – безболезненный физиотерапевтический метод, направленный на улучшение мозговой деятельности.
«Данный комплекс в будущем может использоваться как для профессионального, так и для индивидуального использования с целью диагностики, лечения и коррекции психоневрологических нарушений, например, при головных болях, нарушениях сна, усталости, общем перенапряжении, нарушениях когнитивных функций, депрессии, повышенной тревожности или снижении физической работоспособности», – рассказала студентка Медицинской академии Крымского федерального университета Николь Хаит.По ее словам, новизна технологии заключается в сочетании методов транскраниальной электростимуляции и биологической обратной связи.
«Сочетание этих методов позволит в режиме реального времени считывать индивидуальную информацию об особенностях электрической активности головного мозга и персонифицировано корректировать ее низкоинтенсивным импульсным электрическим током. Благодаря этому мы сможем повысить эффективность лечения», – добавила Николь Хаит.
На реализацию проекта студентка выиграла грант в размере 500 тысяч рублей по программе «УМНИК».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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