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Коронавирус в Крыму

Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида

15:10 четверг, 4 ноября 2021
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида

фото © Новости Крыма

Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.

Одна из таких ситуаций возникла в Бахчисарайском районе.

«Сделали первую дозу «Ковивак» в поликлинике, пришли на вторую, а ее нет, они там как-то ошиблись, – пишут крымчане на страницах главы РК Сергея Аксенова в соцсетях. – Что делать человеку? Срок между прививками «Ковивак» 14 дней, это парная вакцина, если одну ампулу делают, то вторую сразу оставляют на повторку, тем более, что ее не так часто поставляют и в небольшом количестве. Человек, получается, не привит, что ему делать?

Звонили в Бахчисарай ответственному за прививки – она разводит руками. А кто должен знать выход? Медик, который этим занимается, ничего не может сказать! Это абсурд!»

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию. На центральном автовокзале Симферополя кто-то решил подзаработать и до открытия прививочного кабинеты сдал продавать бланки на вакцинацию по 10 рублей.

В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом. За 3 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 99 721 положительных на Covid-19.

Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей. Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.

В Крыму неожиданно отменили QR-коды при заселении в отели и санатории. Власти Крыма разрешили бронирование мест в отелях и заселение в гостиницы республики без предоставления QR-кода или сертификата о вакцинации от коронавируса.

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