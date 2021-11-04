Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников ● Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию ● В Крыму зафиксировали суточный максимум по заболевшим ковидом ● Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю ● Крымские вузы могут продлить дистанционный формат обучения
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
фото © Новости Крыма
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
Одна из таких ситуаций возникла в Бахчисарайском районе.
«Сделали первую дозу «Ковивак» в поликлинике, пришли на вторую, а ее нет, они там как-то ошиблись, – пишут крымчане на страницах главы РК Сергея Аксенова в соцсетях. – Что делать человеку? Срок между прививками «Ковивак» 14 дней, это парная вакцина, если одну ампулу делают, то вторую сразу оставляют на повторку, тем более, что ее не так часто поставляют и в небольшом количестве. Человек, получается, не привит, что ему делать?
Звонили в Бахчисарай ответственному за прививки – она разводит руками. А кто должен знать выход? Медик, который этим занимается, ничего не может сказать! Это абсурд!»
В тексте использованы материалы: Новый день
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