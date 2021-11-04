Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида

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Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.

Одна из таких ситуаций возникла в Бахчисарайском районе.

«Сделали первую дозу «Ковивак» в поликлинике, пришли на вторую, а ее нет, они там как-то ошиблись, – пишут крымчане на страницах главы РК Сергея Аксенова в соцсетях. – Что делать человеку? Срок между прививками «Ковивак» 14 дней, это парная вакцина, если одну ампулу делают, то вторую сразу оставляют на повторку, тем более, что ее не так часто поставляют и в небольшом количестве. Человек, получается, не привит, что ему делать?

Звонили в Бахчисарай ответственному за прививки – она разводит руками. А кто должен знать выход? Медик, который этим занимается, ничего не может сказать! Это абсурд!»

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