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Происшествия

Кража автономеров с вымогательством денег докатилась до Крыма

08:15 четверг, 4 ноября 2021

Новый вид мошенничества, по словам местных жителей, «пришел» из России.

В Крыму появился новый вид мошенничества с автомобильными номерами. Об этом в соцсети сообщила пострадавшая от действий злоумышленников девушка.

Подойдя к своей машине, вместо номерного знака владелица увидела табличку с требованием денег.

«Ваши номера у нас. Хотите их вернуть? Необходимо перевести 1000 рублей», - говорится в «письме счастья».

Мошенники также указали телефон, на который жертва должна написать SMS-сообщение с автономером, а в ответ получить реквизиты для денежного перевода.

По словам хозяйки авто, номера на машине были белорусскими. Вероятно, мошенники специально выбирают иностранные знаки, чтобы автовладельцу было сложнее изготовить дубликат номера и он согласился перечислить деньги злоумышленникам.

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