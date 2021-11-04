Происшествия
Кража автономеров с вымогательством денег докатилась до Крыма
Новый вид мошенничества, по словам местных жителей, «пришел» из России.
В Крыму появился новый вид мошенничества с автомобильными номерами. Об этом в соцсети сообщила пострадавшая от действий злоумышленников девушка.
Подойдя к своей машине, вместо номерного знака владелица увидела табличку с требованием денег.
«Ваши номера у нас. Хотите их вернуть? Необходимо перевести 1000 рублей», - говорится в «письме счастья».
Мошенники также указали телефон, на который жертва должна написать SMS-сообщение с автономером, а в ответ получить реквизиты для денежного перевода.
По словам хозяйки авто, номера на машине были белорусскими. Вероятно, мошенники специально выбирают иностранные знаки, чтобы автовладельцу было сложнее изготовить дубликат номера и он согласился перечислить деньги злоумышленникам.
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