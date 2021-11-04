Какой сегодня праздник 4 ноября

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Сегодня, 4 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День народного единства России

День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941).

Праздник Казанской иконы Божией Матери

4 ноября традиционно христиане благодарят икону Божьей Матери, именуемую «Казанской». Этот праздник отмечался на Руси еще с 1613 года и является одним из самых почитаемых в наши дни.

Казанская икона Богородицы появилась в Казани 8 июля 1579 года. Согласно легенде, 9-летняя девочка Матрона трижды увидела во сне Пресвятую Богородицу, которая указывала ей место под развалинами, где хранится икона. Она рассказала об увиденном священнослужителю Ермолаю. Вместе они нашли святой образ.

В начале 17 века икона стала главной святыней ополчения, когда поляки захватили Москву. В марте 1612 года военное войско под командованием Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского с иконой отправилось на освобождение столицы. Русские войска испытывали большие трудности: внутренние конфликты, недостаток оружия и продовольствия. В октябре было решено взять штурмом Китай-город. Перед военными действиями весь народ отслужил молебен у Казанской иконы и наложил на себя трехдневный пост. С молитвой ополченцы обратились к Господу и Его Матери за небесной помощью. В ту же ночь епископу Арсению, заключенному в Кремле, приснился преподобный Сергий Радонежский, который сказал, что «предстательством Богоматери Суд Божий об Отечестве преложен на милость, и Россия будет спасена». Через пять дней после штурма поляки сдались и отдали Москву.

Осенняя Казанская

В этот день кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Матери — одной из самых чтимых в Русской православной церкви. Согласно преданию, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте явления иконы был впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала сама Матрона.

Также сегодня, 4 ноября, отмечают такие праздники:

- День государственности Удмуртской Республики

- День железнодорожника Украины

- День заботы о себе

- День рождения кассового аппарата

- День конфет (National Candy Day) в США

- День любви в Египте

- День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day) в США

- День куриной леди (National Chicken Lady Day) в США

- День студентов Ирана

- День Конституции Тонга

- День национального единства и вооруженных сил Италии

- День флага Панамы

- День социального работника в Армении

- День гражданства на Марианских островах

- День трудовой благодарности (Job Action Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Феодотия, Павел, Константин, Федор, Александр, Руф, Мартиниан, Карл, Денис, Анна, Антонин, Аверкий, Ираклий, Елизавета, Анфиса, Максимилиан, Иамвлих, Лот, Гликерия, Ексакустодиан.

Что происходило 4 ноября в прошлые годы

1708 - шведский король Карл XII переманил на свою сторону украинского гетмана Ивана Мазепу.

1812 - в ходе отступления из России войска Наполеона терпят поражение в битве под Вязьмой.

1879 - Джейдс Ритти получил патент на первый кассовый аппарат.

1924 - республиканец Калвин Кулидж одерживает победу на президентских выборах в США.

1946 - образована Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

1967 - начинает работу Останкинская телебашня.

1977 - ООН накладывает эмбарго на поставки вооружений в Южную Африку.

1995 - в Тель-Авиве религиозный фанатик убил Ицхака Рабина.

2005 - националистические организации проводят «Русский марш» в Москве.

2008 - Барак Хусейн Обама II побеждает на президентских выборах в США.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 ноября. Какие праздники будут завтра?

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