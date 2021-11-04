Общество
Какой сегодня праздник 4 ноября
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Сегодня, 4 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День народного единства России
День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.
16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).
В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941).
Праздник Казанской иконы Божией Матери
4 ноября традиционно христиане благодарят икону Божьей Матери, именуемую «Казанской». Этот праздник отмечался на Руси еще с 1613 года и является одним из самых почитаемых в наши дни.
Казанская икона Богородицы появилась в Казани 8 июля 1579 года. Согласно легенде, 9-летняя девочка Матрона трижды увидела во сне Пресвятую Богородицу, которая указывала ей место под развалинами, где хранится икона. Она рассказала об увиденном священнослужителю Ермолаю. Вместе они нашли святой образ.
В начале 17 века икона стала главной святыней ополчения, когда поляки захватили Москву. В марте 1612 года военное войско под командованием Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского с иконой отправилось на освобождение столицы. Русские войска испытывали большие трудности: внутренние конфликты, недостаток оружия и продовольствия. В октябре было решено взять штурмом Китай-город. Перед военными действиями весь народ отслужил молебен у Казанской иконы и наложил на себя трехдневный пост. С молитвой ополченцы обратились к Господу и Его Матери за небесной помощью. В ту же ночь епископу Арсению, заключенному в Кремле, приснился преподобный Сергий Радонежский, который сказал, что «предстательством Богоматери Суд Божий об Отечестве преложен на милость, и Россия будет спасена». Через пять дней после штурма поляки сдались и отдали Москву.
Осенняя Казанская
В этот день кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Матери — одной из самых чтимых в Русской православной церкви. Согласно преданию, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте явления иконы был впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала сама Матрона.
Также сегодня, 4 ноября, отмечают такие праздники:
- День государственности Удмуртской Республики
- День железнодорожника Украины
- День заботы о себе
- День рождения кассового аппарата
- День конфет (National Candy Day) в США
- День любви в Египте
- День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day) в США
- День куриной леди (National Chicken Lady Day) в США
- День студентов Ирана
- День Конституции Тонга
- День национального единства и вооруженных сил Италии
- День флага Панамы
- День социального работника в Армении
- День гражданства на Марианских островах
- День трудовой благодарности (Job Action Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Феодотия, Павел, Константин, Федор, Александр, Руф, Мартиниан, Карл, Денис, Анна, Антонин, Аверкий, Ираклий, Елизавета, Анфиса, Максимилиан, Иамвлих, Лот, Гликерия, Ексакустодиан.
Что происходило 4 ноября в прошлые годы
1708 - шведский король Карл XII переманил на свою сторону украинского гетмана Ивана Мазепу.
1812 - в ходе отступления из России войска Наполеона терпят поражение в битве под Вязьмой.
1879 - Джейдс Ритти получил патент на первый кассовый аппарат.
1924 - республиканец Калвин Кулидж одерживает победу на президентских выборах в США.
1946 - образована Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
1967 - начинает работу Останкинская телебашня.
1977 - ООН накладывает эмбарго на поставки вооружений в Южную Африку.
1995 - в Тель-Авиве религиозный фанатик убил Ицхака Рабина.
2005 - националистические организации проводят «Русский марш» в Москве.
2008 - Барак Хусейн Обама II побеждает на президентских выборах в США.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 ноября. Какие праздники будут завтра?
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