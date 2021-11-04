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Общество

Частник заблокировал дорогу к пещерному городу в Крыму

10:48 четверг, 4 ноября 2021

На участке появились эко-домики для платного проживания туристов.

Тропу к пещерному городу Эски-Кермен в Бахчисарайском районе заблокировали частными строениями. Об этом сообщает «Вести Крым».

Дело в том, что дорога к одной из популярнейших достопримечательностей Крыма проходит через частный участок, на котором его владелец недавно установил с десяток так называемых эко-домиков. Сейчас на данной территории активно прокладываются коммуникации для водоснабжения и водоотведения.

Новость вызвала резонанс среди местных жителей, которые опасаются, что прокладка труб плохо отразится на природе, а проход к пещерам рано или поздно станет платным.

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