Общество
Частник заблокировал дорогу к пещерному городу в Крыму
На участке появились эко-домики для платного проживания туристов.
Тропу к пещерному городу Эски-Кермен в Бахчисарайском районе заблокировали частными строениями. Об этом сообщает «Вести Крым».
Дело в том, что дорога к одной из популярнейших достопримечательностей Крыма проходит через частный участок, на котором его владелец недавно установил с десяток так называемых эко-домиков. Сейчас на данной территории активно прокладываются коммуникации для водоснабжения и водоотведения.
Новость вызвала резонанс среди местных жителей, которые опасаются, что прокладка труб плохо отразится на природе, а проход к пещерам рано или поздно станет платным.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Массандровский пляж в Ялте очистили под нового арендатора. Предпринимателей, которые начинали обслуживание туристов из прибрежных шалманов и фавел, а затем переселенных в новые павильоны, выгнали через суд с насиженных мест.
В Ялте установят границы земельных участков многоквартирных домов. До конца года в Ялте планируется выполнить работы по межеванию территории 2 тыс. 853 многоквартирных домов.
В Крыму насчитали порядка 100 тысяч гектар неиспользуемых земель. В Крыму порядка 100 тысяч гектар неиспользуемых земель, которые требуют скорейшего вовлечения в сельхозоборот.
В Крыму копейки продали землю с недостроенным санаторием. Республика Крым распрощалась с земельным участком в 69 соток с недостроенным корпусом под Феодосией.
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем
Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
7 часов назад
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах
12 часов назад
Власти России на два года запретили проводить детские утренники
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.