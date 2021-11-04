Бизнесмены Севастополя попросили Развожаева объясниться

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Предприниматели сферы общепита не понимают, почему губернатор приносит в жертву их индустрию.

Предприниматели, представляющие сферу общепита Севастополя, записали видеообращение к губернатору города Михаилу Развожаеву в связи с введенными ограничениями на их деятельность.

Бизнесмены заявили, что отрасль общественного питания уже второй год находится на грани выживания, так как из-за постоянных ковидных требований и запретов владельцы кафе и ресторанов уже не в состоянии оплачивать расходы своих заведений. Они назвали неэффективными меры поддержки, которые выделяет им государство.

«Вы даете кредиты, но не даете работать. Нам просто нечем платить по счетам. Новые кредиты загоняют нас в еще большие долги. Замкнутый круг, из которого мы не можем выбраться уже два года», - констатируют предприниматели.

Они отметили, что с начала пандемии предприятия общепита теряют кадры, некоторые закрываются, а многие оказались на грани банкротства.

«Михаил Владимирович, объясните, пожалуйста, жителям города, гостям города и нашим сотрудникам, почему вы приносите в жертву нашу индустрию?», - недоумевают авторы обращения.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Севастополе действует частичный локдаун: все досуговые учреждения закрыты, а общепит может работать исключительно на вынос. Не исключено продление этого периода и после 7 ноября.

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