Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Койки под коронавирусных больных заняты в Крыму на 78 процентов ● Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности ● Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Крым в декабре ● Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму ● Пугающий уровень смертности: за сутки в Крыму от COVID умерли 23 человека
Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля
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Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.
Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности в регионе.
В Севастополе действуют меры, направленные на недопущение распространения коронавируса. Среди них запреты на проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и детские утренники, посещение кафе и ресторанов, парикмахерских, кинотеатров, объектов спорта и прочих общественных мест без сертификатов о вакцинации от ковида (перенесенном заболевании) или справки о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.
Помимо этого, в городе продолжается самоизоляция для невакцинированных граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, стоящими на диспансерном учете.
Допуск практически во все общественные места осуществляется при предъявлении QR-кодов или справок о медотводе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Более 12 тысяч крымчан имеют ВИЧ-положительный статус. По состоянию на 31 октября текущего года в Крыму зарегистрировано 12 тыс. 458 человек, живущих с ВИЧ инфекцией.
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности. За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.
Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Крым в декабре. В конце декабря в Крыму, как и во всей стране, ожидают поставку первой партии вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля
Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.
Коронавирус в Крыму
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