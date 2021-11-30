Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля

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Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.

Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности в регионе.

В Севастополе действуют меры, направленные на недопущение распространения коронавируса. Среди них запреты на проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и детские утренники, посещение кафе и ресторанов, парикмахерских, кинотеатров, объектов спорта и прочих общественных мест без сертификатов о вакцинации от ковида (перенесенном заболевании) или справки о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

Помимо этого, в городе продолжается самоизоляция для невакцинированных граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, стоящими на диспансерном учете.

Допуск практически во все общественные места осуществляется при предъявлении QR-кодов или справок о медотводе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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