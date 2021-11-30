Происшествия
В ялтинском порту затонуло судно
фото © Янина Павленко
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Пострадало 10 автомобилей, а также 5 судов – одно затонуло («Славия»), 4 — сорвались с якоря», — сообщила глава города.
Напомним, ранее сообщалось о четверых пострадавших во время непогоды в Ялте. Трое человек травмированы в результате падения деревьев и госпитализированы, еще один человек травмирован сорванной ветром антенной.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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