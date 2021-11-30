Происшествия
В Ялте рухнула колонка АЗС
В Ялте из-за сильного порыва ветра на одной из автозаправок упала бензоколонка.
Очевидцы опубликовали фото в соцсетях.
Публикация вызвала шкал шуточных комментариев в соцсети.
«Упал в обморок от качества и цены».
«Я бы сказал «рухнул».
«Ценопад?».
«Ура! Цены на топливо рухнули!».
«Какой бензин такая и колонка».
«Теперь ждите еще повышения, надо ж ремонт колонки оправдать».
«Колонка от цены в обморок упала или от бензина?».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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