В Ялте рухнула колонка АЗС

В Ялте из-за сильного порыва ветра на одной из автозаправок упала бензоколонка.

Очевидцы опубликовали фото в соцсетях.

Публикация вызвала шкал шуточных комментариев в соцсети.

«Упал в обморок от качества и цены».

«Я бы сказал «рухнул».

«Ценопад?».

«Ура! Цены на топливо рухнули!».

«Какой бензин такая и колонка».

«Теперь ждите еще повышения, надо ж ремонт колонки оправдать».

«Колонка от цены в обморок упала или от бензина?».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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