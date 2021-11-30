Странности
В Судаке по набережной пони лакомятся цветами из клумб
В Судаке на набережной местные жители заметили гуляющих пони. Парнокопытные бродят без хозяев и пощипывают цветы на клумбе.
Администрация города опубликовала видео на своей странице в Facebook с просьбой убрать пони с улиц.
«Администрация города Судака убедительно просит собственника животных увести их с улиц города! В противном случае, к нарушителю будут применены меры административного воздействия, — говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 29 ноября. Сегодня, 29 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Главная новогодняя елка столицы Крыма сменит место дислокации. Власти Симферополя рассматривают несколько вариантов мест размещения главной городской новогодней елки.
Когда в Севастополе откроются елочные базары и новогодние ярмарки. Елочные базары в Севастополе откроют 15 декабря. Вслед за ними развернутся и праздничные ярмарки, в том числе в самом центре города.
Какой сегодня праздник 28 ноября. Сегодня, 28 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крым на пороге второго удара стихии: ситуация в городах
В Крыму сохраняется действие штормового предупреждения, до конца суток и ночью ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.
Лукашенко сделал громкое заявление по Крыму
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Крым юридически и фактически является территорией России».
Уже не хватает: в Алушту привезут три новых холодильника для хранения трупов
До конца текущего года для Алуштинской центральной городской больницы закупят три холодильные камеры для хранения трупов.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
11 часов назад
В Крыму - массовое отключение электроснабжения
24 часа назад
Как Крым пережил первый удар стихии
В Крыму сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий электропередачи и затруднением движения транспорта: по предварительным прогнозам, во вторник в регионе ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.
Поиск в новостях Крыма
Рубрики
Актуальные сюжеты
Социальные сети
RSS
© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.
О проекте | Политика конфидициальности