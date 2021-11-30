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Странности

В Судаке по набережной пони лакомятся цветами из клумб

16:47 вторник, 30 ноября 2021
Судак

В Судаке на набережной местные жители заметили гуляющих пони. Парнокопытные бродят без хозяев и пощипывают цветы на клумбе.

Администрация города опубликовала видео на своей странице в Facebook с просьбой убрать пони с улиц.

«Администрация города Судака убедительно просит собственника животных увести их с улиц города! В противном случае, к нарушителю будут применены меры административного воздействия, — говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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