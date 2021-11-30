В Севастополе во время урагана пострадали два человека

Два человека пострадали из-за урагана в Севастополе.

Об этом рассказали в субъектовом Департаменте здравоохранения.

«По данным администрации городской больницы № 1, в травмпункт обратились два человека: один из пациентов получил травму головы в результате падения ветки, второго ворота ударили по руке. Обоих осмотрели и оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась», - уточнили в департаменте.

Как ранее сообщалось, по данным крымского МЧС в результате урагана, обрушившегося на полуостров, в РК пострадали пять человек.

Травмы были получены в результате падения деревьев и крупных веток. Четверо пострадавших были госпитализированы. Всего за «ураганную ночь» было зафиксировано 65 происшествий, связанных с падением деревьев: 25 – в Симферополе, 17 – в Ялте.

Также ветер повалил деревья в Алуште, Джанкое, Феодосии, Судаке, Армянске, Кировском районе и других муниципалитетах. В результате ураганного ветра было нарушено движение судов в Керченском проливе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В ялтинском порту затонуло судно. Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.

МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе. Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.

На улице Киевской в Симферополе ветер сорвал крышу многоэтажки. Очевидцы сообщили в редакцию Крымского информационного агентства о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Киевской ветер сорвал часть кровли.

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