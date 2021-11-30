Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +12
море +14

Происшествия

В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней

В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней

фото © соцсети

Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

В одном из элитных спа-комплексов Севастополя пол возле ресепшена сплошь в кровавых следах.

Как сообщили очевидцы происшествия, к стойке ресепшна выбежала девушка и рассказала, что ее парня убивают. При этом с третьего этажа были слышны крики.

«Вызвали скорую, позвали охранников. Вскоре выбежал ее парень, весь окровавленный, избитый, голый. Двое из нападавших скрылись», — пишут очевидцы.

Еще двух нападавших задержали. Парня и девушку увезла «скорая».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин попытался сжечь машину родственницы из-за конфликта. 61-летней житель Феодосии попытался сжечь машину родственницы из-за конфликта.

Симферопольца поймали во время продажи штык-ножа к автомату Калашникова. Симферополец стал фигурантом уголовных дел о незаконном обороте и изготовлении оружия.

Россиянин попался на сбыте поддельных банкнот в Севастополе. Севастопольские полицейские задержали 25-летнего жителя Новосибирской области, подозреваемого в серийном сбыте фальшивых купюр и хранении наркотиков.

В Симферополе внук украл у своей бабушки 100 тысяч рублей. В отдел полиции крымской столицы обратилась 89-летняя местная жительница, которая пожаловалась на кражу крупной суммы с ее банковской карты.

Власть
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.

Коронавирус в Крыму
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

Происшествия
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней

В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней фото

Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

Происшествия
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации