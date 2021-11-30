В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней

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Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

В одном из элитных спа-комплексов Севастополя пол возле ресепшена сплошь в кровавых следах.

Как сообщили очевидцы происшествия, к стойке ресепшна выбежала девушка и рассказала, что ее парня убивают. При этом с третьего этажа были слышны крики.

«Вызвали скорую, позвали охранников. Вскоре выбежал ее парень, весь окровавленный, избитый, голый. Двое из нападавших скрылись», — пишут очевидцы.

Еще двух нападавших задержали. Парня и девушку увезла «скорая».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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