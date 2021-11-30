Происшествия
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней
фото © соцсети
Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.
В одном из элитных спа-комплексов Севастополя пол возле ресепшена сплошь в кровавых следах.
Как сообщили очевидцы происшествия, к стойке ресепшна выбежала девушка и рассказала, что ее парня убивают. При этом с третьего этажа были слышны крики.
«Вызвали скорую, позвали охранников. Вскоре выбежал ее парень, весь окровавленный, избитый, голый. Двое из нападавших скрылись», — пишут очевидцы.
Еще двух нападавших задержали. Парня и девушку увезла «скорая».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин попытался сжечь машину родственницы из-за конфликта. 61-летней житель Феодосии попытался сжечь машину родственницы из-за конфликта.
Симферопольца поймали во время продажи штык-ножа к автомату Калашникова. Симферополец стал фигурантом уголовных дел о незаконном обороте и изготовлении оружия.
Россиянин попался на сбыте поддельных банкнот в Севастополе. Севастопольские полицейские задержали 25-летнего жителя Новосибирской области, подозреваемого в серийном сбыте фальшивых купюр и хранении наркотиков.
В Симферополе внук украл у своей бабушки 100 тысяч рублей. В отдел полиции крымской столицы обратилась 89-летняя местная жительница, которая пожаловалась на кражу крупной суммы с ее банковской карты.
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии
Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней фото
Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.
В Крыму - массовое отключение электроснабжения
Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.
16 часов назад
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакамфото
23 часа назад
В Крыму прошел грязевой дождь
19 часов назад
Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе
20 часов назад
«Турецкий» шторм дошел до Крыма: что происходит видео
16 часов назад
Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС
15 часов назад
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе
Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.