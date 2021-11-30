В Крыму из-за непогоды аграрии могут лишиться части собранного урожая

Шквальный ветер, бушевавший вчера в Крыму, нанес ущерб сельскохозяйственным предприятиям.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«В рамках рабочего выезда в Красногвардейский район, посетил предприятие ООО «Крымский семенной альянс». Из-за стихии здесь сорвало крышу со складов на площади около 30 м кв, из-за чего были повреждены рукава для хранения зерна. Вследствие повреждения, хранившееся зерно, порядка 100 тонн может пропасть. Сейчас начались работы по восстановлению повреждений», — рассказал министр.

В Белогорском районе незначительно пострадали растениеводческие предприятия ООО «Преображенское 2016», ИП КФХ «Курсеитов», ИП «Шамилов», ИП Насыров С.У., АФ «Зеленогорское», ООО ТК «Белогорский».

Также стихия затронула Симферопольский район. Серьезно пострадавших предприятий нет. На ООО «Крымтеплица» — повреждения локального характера, идет восстановление.

В Бахчисарайском районе повреждена пленка тепличного комплекса ООО «Крымская овощная фабрика». Остальные районы, по оперативным сводкам районных администраций, не пострадали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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