Происшествия
В Крыму инженер ответит за смерть 11-летнего мальчика
Отвечавший за технадзор инженер МБУ «Учетный центр и централизованное обслуживание учреждений Джанкоя» пойдет под суд после гибели ребенка на спортплощадке.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Обвиняемый, являясь членом комиссии по приемке выполненных работ, зная, что установленные футбольные ворота не были надлежащим образом зафиксированы и не имели документов, подтверждающих их безопасность, допустил их принятие в эксплуатацию. Во время игры на площадке 18 июня 2021 года незакрепленные ворота упали на 11-летнего мальчика. Ребенок от полученной черепно-мозговой травмы скончался на месте», – сообщили в пресс-службе.
Площадка находится во дворе на улице Нестерова в Джанкое. Как пояснили в Главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности смерть ребенка). Ход расследования находился на контроле в центральном аппарате СК России и руководства крымского следуправления ведомства.
Дело направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, еще одно уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего содержания спортивной площадки муниципальным унитарным предприятием по части 2 статьи 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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