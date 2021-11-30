Происшествия
В Крыму без электроснабжения остаются 12 тысяч человек
Количество людей, находящихся в Крыму без электроснабжения, к утру сократилось до 12 тысяч.
Об этом сообщила пресс-служба минэнерго России.
«Специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных составляет – около 12 тысяч человек», - говорится в сообщении.
Отключения света в Крыму начались накануне после 18.00. Из-за сильного ветра была нарушена работа двух линий 110 кВ и множества линий 6-10 кВ, максимальное число отключенных человек составило 56 тысяч.
Прокуратура начала проверку соблюдения прав жителей Крыма во время ликвидации последствий непогоды. В том числе будет дана оценка своевременности устранения аварийной ситуации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Глава Крыма взял на контроль ситуацию с ликвидацией последствий урагана на территории полуострова. По данным Крыминформа, в связи с этим Сергей Аксенов отменил назначенную на сегодня командировку в Москву,
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Накануне порывы ветра в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму. Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.
Мэр Ялты заявила о готовности экстренных служб к непогоде. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что коммунальные и экстренные службы города готовы к ликвидации последствий урагана.
В Крыму - массовое отключение электроснабжения. Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.
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