Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +12
море +14

Происшествия

В Крыму без электроснабжения остаются 12 тысяч человек

07:56 вторник, 30 ноября 2021

Количество людей, находящихся в Крыму без электроснабжения, к утру сократилось до 12 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба минэнерго России.

«Специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных составляет – около 12 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Отключения света в Крыму начались накануне после 18.00. Из-за сильного ветра была нарушена работа двух линий 110 кВ и множества линий 6-10 кВ, максимальное число отключенных человек составило 56 тысяч.

Прокуратура начала проверку соблюдения прав жителей Крыма во время ликвидации последствий непогоды. В том числе будет дана оценка своевременности устранения аварийной ситуации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Глава Крыма взял на контроль ситуацию с ликвидацией последствий урагана на территории полуострова. По данным Крыминформа, в связи с этим Сергей Аксенов отменил назначенную на сегодня командировку в Москву,

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Накануне порывы ветра в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму. Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.

Мэр Ялты заявила о готовности экстренных служб к непогоде. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что коммунальные и экстренные службы города готовы к ликвидации последствий урагана.

В Крыму - массовое отключение электроснабжения. Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.

Гендиректор «Воды Крыма»: проблема с водой в Крыму не решена. Сказать с уверенностью, что Крым обеспечен питьевой водой на год, сегодня нельзя.

Власть
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.

Коронавирус в Крыму
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

Происшествия
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней

В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней фото

Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

Происшествия
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации