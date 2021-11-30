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Власть

Уже не хватает: в Алушту привезут три новых холодильника для хранения трупов

16:03 вторник, 30 ноября 2021
Алушта
Уже не хватает: в Алушту привезут три новых холодильника для хранения трупов

фото © Новости Крыма

До конца текущего года для Алуштинской центральной городской больницы закупят три холодильные камеры для хранения трупов.

Об этом говорится в Распоряжении главы Республики Крым «Об определении единственного поставщика», опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить индивидуального предпринимателя Гончарова Александра Евгеньевича единственным поставщиком по государственному контракту, предметом которого является закупка оборудования холодильная камера для хранения трупов 3 шт», — сказано в документе.

Цена контракта составляет три миллиона 191 тыс. рублей.

Ранее врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский анонсировал выделение средств на закупку нового холодильного оборудования отделению судебно-медицинской экспертизы, в чьем ведении находятся крымские морги.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности. За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Крым в декабре. В конце декабря в Крыму, как и во всей стране, ожидают поставку первой партии вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму. Власти Крыма смягчают ограничения на работу заведений общественного питания, кинотеатров и театров в условиях пандемии.

Пугающий уровень смертности: за сутки в Крыму от COVID умерли 23 человека. На территории Республики Крым зарегистрировано 478 случаев новой коронавирусной инфекции, это минимальное количество за последние полтора месяца.

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