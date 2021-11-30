Уже не хватает: в Алушту привезут три новых холодильника для хранения трупов

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До конца текущего года для Алуштинской центральной городской больницы закупят три холодильные камеры для хранения трупов.

Об этом говорится в Распоряжении главы Республики Крым «Об определении единственного поставщика», опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить индивидуального предпринимателя Гончарова Александра Евгеньевича единственным поставщиком по государственному контракту, предметом которого является закупка оборудования холодильная камера для хранения трупов 3 шт», — сказано в документе.

Цена контракта составляет три миллиона 191 тыс. рублей.

Ранее врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский анонсировал выделение средств на закупку нового холодильного оборудования отделению судебно-медицинской экспертизы, в чьем ведении находятся крымские морги.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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