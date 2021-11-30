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Власть

Утверждены Правила использования водных объектов Симферополя

В рамках очередной 54-й сессии Симферопольского городского совета депутаты проголосовали за утверждение Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города, для личных и бытовых нужд.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Цель принятия данного решения - установить порядок пользования, разъяснить населению ограничения и ответственность за нарушения при использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд. «Правила являются обязательными для исполнения всеми физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», - подчеркнули в администрации.

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