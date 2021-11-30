У симферопольского железнодорожного техникума снесло крышу

Для Симферопольского железнодорожного техникума, который находится на улице Караимской, ночь прошла также не гладко.

Один из корпусов техникума остался без крыши, ее оторвало порывом ветра.

«Ураган снес крышу второго корпуса Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности», — пишут очевидцы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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