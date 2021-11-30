Происшествия
У симферопольского железнодорожного техникума снесло крышу
Для Симферопольского железнодорожного техникума, который находится на улице Караимской, ночь прошла также не гладко.
Один из корпусов техникума остался без крыши, ее оторвало порывом ветра.
«Ураган снес крышу второго корпуса Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности», — пишут очевидцы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму без электроснабжения остаются 12 тысяч человек. Количество людей, находящихся в Крыму без электроснабжения, к утру сократилось до 12 тысяч.
Почти полсотни деревьев в Симферополе не выдержали удара стихии. Более 40 заявок на поваленные деревья поступило коммунальщикам за прошедшую ночь.
Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму. Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.
Мэр Ялты заявила о готовности экстренных служб к непогоде. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что коммунальные и экстренные службы города готовы к ликвидации последствий урагана.
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии
Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней фото
Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.
В Крыму - массовое отключение электроснабжения
Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.
16 часов назад
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакамфото
23 часа назад
В Крыму прошел грязевой дождь
19 часов назад
Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе
20 часов назад
«Турецкий» шторм дошел до Крыма: что происходит видео
16 часов назад
Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС
15 часов назад
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе
Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.