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Происшествия

У симферопольского железнодорожного техникума снесло крышу

Для Симферопольского железнодорожного техникума, который находится на улице Караимской, ночь прошла также не гладко.

Один из корпусов техникума остался без крыши, ее оторвало порывом ветра.

«Ураган снес крышу второго корпуса Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности», — пишут очевидцы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму без электроснабжения остаются 12 тысяч человек. Количество людей, находящихся в Крыму без электроснабжения, к утру сократилось до 12 тысяч.

Почти полсотни деревьев в Симферополе не выдержали удара стихии. Более 40 заявок на поваленные деревья поступило коммунальщикам за прошедшую ночь.

Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму. Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.

Мэр Ялты заявила о готовности экстренных служб к непогоде. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что коммунальные и экстренные службы города готовы к ликвидации последствий урагана.

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