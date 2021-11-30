Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Крым в декабре ● Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму ● Пугающий уровень смертности: за сутки в Крыму от COVID умерли 23 человека ● К Новому году в Крыму могут ослабить ковидные ограничения ● Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности
фото © Новости Крыма
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.
На территории Республики Крым зарегистрировано еще 25 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией, это максимальный показатель, который до этого фиксировался только 26 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 179 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 880 человек, выздоровевших за весь период – 107 558.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму. Власти Крыма смягчают ограничения на работу заведений общественного питания, кинотеатров и театров в условиях пандемии.
Пугающий уровень смертности: за сутки в Крыму от COVID умерли 23 человека. На территории Республики Крым зарегистрировано 478 случаев новой коронавирусной инфекции, это минимальное количество за последние полтора месяца.
К Новому году в Крыму могут ослабить ковидные ограничения. Пока власти не могут сообщить программу мероприятий к Новому году.
Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.
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Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.
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