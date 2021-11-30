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Коронавирус в Крыму

Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

09:03 вторник, 30 ноября 2021
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

фото © Новости Крыма

За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

На территории Республики Крым зарегистрировано еще 25 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией, это максимальный показатель, который до этого фиксировался только 26 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 179 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 880 человек, выздоровевших за весь период – 107 558.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму. Власти Крыма смягчают ограничения на работу заведений общественного питания, кинотеатров и театров в условиях пандемии.

Пугающий уровень смертности: за сутки в Крыму от COVID умерли 23 человека. На территории Республики Крым зарегистрировано 478 случаев новой коронавирусной инфекции, это минимальное количество за последние полтора месяца.

К Новому году в Крыму могут ослабить ковидные ограничения. Пока власти не могут сообщить программу мероприятий к Новому году.

Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.

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Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

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