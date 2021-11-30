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Власть

Судоходство в Керченском проливе возобновлено после урагана

08:23 вторник, 30 ноября 2021
Керчь

Судоходство в Керченском проливе возобновлено после улучшения погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«С утра ветер стих. 119 судов на севере, в акватории Азовского моря, ждут очереди на проход и 309 судов с юга (в Черном море). Судоходство уже возобновлено», – сообщил собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что из-за непогоды судоходство в Керченском проливе было приостановлено. По состоянию на 21.30 в акватории Керченского пролива со стороны Черного и Азовского морей ожидали возможности пройти около 200 судов. Решение о закрытии Керченского пролива могут принять в сильный шторм или по другим причинам капитаны морского порта «Кавказ» или «Керчь».

Сообщалось, что из-за непогоды пострадали два человека в Алуште и Симферопольском районе. Еще четверо пострадали в Ялте, из них трое госпитализированы.

Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы на Южном берегу Крыма достигали 32 метров в секунду. Ухудшение погодных условий ожидается и сегодня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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