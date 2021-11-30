Суд в Киеве выдал санкцию на задержание Аксенова

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Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание главы Республики Крым Сергея Аксенова, которого обвиняют в ряде преступлений против государства.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как указывается в сообщении, суд удовлетворил ходатайство офиса генерального прокурора Украины о предоставлении разрешения на задержание главы Крыма с целью его «привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

Сергея Аксенова подозревают в действиях, направленных на «насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти«; «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины«; «создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней«; совершении «террористического акта«; «захвате транспортного предприятия«; «захвате государственных или общественных зданий или сооружений».

Адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы Аксенова, а также спикера крымского парламента Владимира Константинова и экс-прокурора республики Натальи Поклонской, ранее заявлял, что «защита собрала достаточно доказательств того, что организаторы референдума 16 марта 2014 года в Крыму действовали в рамках Конституции Украины, Конституции Автономной республики Крым и международного права».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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