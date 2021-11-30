Стихия ударит по Крыму ночью: срочное предупреждение

В ночь на среду в Крыму вновь ожидается шквальный ветер и сильные дожди, основной удар стихии придется на восточные и южные регионы.

Об этом сообщил ведущий специалисты центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Именно в эту ночь на южное и восточное побережье Крыма обрушится ветер ураганной силы. Особенно опасно будет в Керчи, где около трех часов ночи порывы ветра могут достигать 30-32 м/с, а также в Феодосии и Коктебеле – 27 м/с. В Евпатории и Бахчисарае ветер будет потише – 23 м/с, в Симферополе еще слабее – 20 м/с», – рассказал эксперт.

Очень сильный ветер будет сопровождаться скоротечными, но очень интенсивными ливневыми дождями.

Так, по словам Тишковца, в Симферополе за ночь выпадет до 10 мм (почти половина месячной нормы), в некоторых районах – до 20-25 мм. Местами дожди будут переходить в мокрый снег, в горах – в снег. К утру ситуация улучшится, ветер стихнет, а осадки пойдут на убыль.

«В среду днем ожидается 4-9 градусов выше нуля, в четверг и пятницу потеплеет до +9…+14 градусов днем, а к выходным новый циклон принесет новые осадки», – добавил специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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