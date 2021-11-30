Общество
Стихия ударит по Крыму ночью: срочное предупреждение
В ночь на среду в Крыму вновь ожидается шквальный ветер и сильные дожди, основной удар стихии придется на восточные и южные регионы.
Об этом сообщил ведущий специалисты центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
«Именно в эту ночь на южное и восточное побережье Крыма обрушится ветер ураганной силы. Особенно опасно будет в Керчи, где около трех часов ночи порывы ветра могут достигать 30-32 м/с, а также в Феодосии и Коктебеле – 27 м/с. В Евпатории и Бахчисарае ветер будет потише – 23 м/с, в Симферополе еще слабее – 20 м/с», – рассказал эксперт.
Очень сильный ветер будет сопровождаться скоротечными, но очень интенсивными ливневыми дождями.
Так, по словам Тишковца, в Симферополе за ночь выпадет до 10 мм (почти половина месячной нормы), в некоторых районах – до 20-25 мм. Местами дожди будут переходить в мокрый снег, в горах – в снег. К утру ситуация улучшится, ветер стихнет, а осадки пойдут на убыль.
«В среду днем ожидается 4-9 градусов выше нуля, в четверг и пятницу потеплеет до +9…+14 градусов днем, а к выходным новый циклон принесет новые осадки», – добавил специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Штормовой ветер, сильные осадки и снег ожидаются в Крыму 1 декабря. Переходящие в снег дожди и штормовой ветер ожидаются в среду в Крыму.
Как Крым пережил первый удар стихии. В Крыму сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий электропередачи и затруднением движения транспорта: по предварительным прогнозам, во вторник в регионе ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.
Названы регионы Крыма, больше всего пострадавшие от ночного урагана. В Крыму из-за непогоды больше всего пострадали Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Советский районы.
Дождь и сильный ветер снова обрушатся на Крым во второй половине дня. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму во второй половине дня.
Власти Севастополя продлили антиковидные меры до февраля
Губернатор Севастополя продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 31 января 2022 года.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Суд в Киеве выдал санкцию на задержание Аксенова
Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание главы Республики Крым Сергея Аксенова, которого обвиняют в ряде преступлений против государства.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
14 часов назад
Как Крым пережил первый удар стихии
10 часов назад
У симферопольского железнодорожного техникума снесло крышуфото
12 часов назад
Уже не хватает: в Алушту привезут три новых холодильника для хранения трупов
До конца текущего года для Алуштинской центральной городской больницы закупят три холодильные камеры для хранения трупов.