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Происшествия

Смертельное ДТП на «Тавриде»: Lada врезалась в трактор

11:28 вторник, 30 ноября 2021

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля Lada Priora и трактора в Белогорском районе Крыма.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Авария произошла на трассе «Таврида» в районе села Зеленогорск.

От удара легковой автомобиль получил серьезные повреждения, поэтому водителя пришлось деблокировать спасателям.

«К сожалению, в результате ДТП водитель автомобиля Lada погиб. Сотрудники МЧС при помощи гидравлического оборудования провели деблокацию погибшего», - сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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