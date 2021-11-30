Происшествия
Смертельное ДТП на «Тавриде»: Lada врезалась в трактор
Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля Lada Priora и трактора в Белогорском районе Крыма.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Авария произошла на трассе «Таврида» в районе села Зеленогорск.
От удара легковой автомобиль получил серьезные повреждения, поэтому водителя пришлось деблокировать спасателям.
«К сожалению, в результате ДТП водитель автомобиля Lada погиб. Сотрудники МЧС при помощи гидравлического оборудования провели деблокацию погибшего», - сообщили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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