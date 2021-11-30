Смертельное ДТП на «Тавриде»: Lada врезалась в трактор

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля Lada Priora и трактора в Белогорском районе Крыма.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Авария произошла на трассе «Таврида» в районе села Зеленогорск.

От удара легковой автомобиль получил серьезные повреждения, поэтому водителя пришлось деблокировать спасателям.

«К сожалению, в результате ДТП водитель автомобиля Lada погиб. Сотрудники МЧС при помощи гидравлического оборудования провели деблокацию погибшего», - сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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