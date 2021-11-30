Симферопольцы не могут понять, во что превратили площадь Куйбышева

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Люди в шутку называют благоустроенную территорию словами «яйцерезка» и «зебра».

Жители Симферополя в соцсетях шутят, что обновленная за десятки миллионов рублей площадь Куйбышева теперь стала похожа на «яйцерезку» или «зебру», пишут авторы телеграм-канала «ЧКХ».

В сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте люди активно обсуждают территорию в крымской столице, которая подверглась благоустройству.

«Хотелось бы узнать гениальную задумку дизайнера, который придумал эти чудо-навесы: летом сквозь них жарит и солнце бьет, в другое время года от дождя не защищает», - прокомментировал Алексей Орехов.

«Спасибо хоть что-то слепили», - поблагодарила Ирина Левущенко.

«Лавки дешевые. И получилась не площадь, а какой-то самострой», - считает Сергей Приходько.

«На Центральном рынке так же... пока на удивление все стоит», - отметил Алексей Волков.

Местные власти собираются официально открыть площадь Куйбышева уже 1 декабря. На работы по благоустройству потратили более 67 миллионов рублей.

Ранее крымский архитектор Кирилл Бабеев, принимавший участие в разработке проекта благоустройства площади Куйбышева в Симферополе, раскритиковал то, как реализовываются проектные решения авторов. По его мнению, необходимо заменить центральную конструкцию - теневой навес, окружающий фонтан.

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