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Общество

Штормовой ветер, сильные осадки и снег ожидаются в Крыму 1 декабря

14:23 вторник, 30 ноября 2021

Переходящие в снег дожди и штормовой ветер ожидаются в среду в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«В связи с выходом южного циклона, ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм); в горах отложение мокрого снега, гололедица; ветер северо-западный м/с, порывы 25-30 м/с, в горах 35 м/с», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня после обеда ожидаются очень сильные дожди и ветер. По данным Гидрометцентра, ветер будет дуть со скоростью 25 метров в секунду, в том числе и ночью. Также ночью ожидаются слабые морозы и дождь, переходящий в снег.

Непогода обрушилась на Крым накануне. Сильный ветер стал причиной отключения света у 56 тысяч жителей Крыма, в основном Симферополя и Симферопольского района (сейчас без света остаются 12 тысяч граждан), повалены десятки деревьев (в одном только Симферополе – 40 штук). Госпитализированы пять человек, погибших нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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