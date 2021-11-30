Севастопольские налоговики штрафуют общепит и точки на рынках за несоблюдение кассовой дисциплины

Управление ФНС по Севастополю проводит в регионе проверки в рамках федеральных проектов «Общественное питание» и «Недобросовестное поведение на рынках».

С начала года проведено 300 проверок на рынках и 170 на объектах общепита.

«363 административных наказания в виде предупреждения, штрафные санкции предъявлены на сумму 390 тысяч рублей», – указано в сообщении управления.

Там добавили, что после проведения контрольных мероприятий на всех торговых точках, «на которых допускались аномалии в расчетах, фиксируется значительный рост выручки».

В налоговой службе подчеркнули, что цель отраслевых проектов – создать равные конкурентные условия в отраслях за счет правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники. Специалисты проводят мониторинг расчетов, по итогам которого организации, не применяющие кассовые аппараты, включаются в планы контрольных мероприятий. Источниками информации для мониторинга служат данные, передаваемые онлайн-кассами.

В 2019 году налоговая служба находила нарушения при использовании кассовых аппаратов в 80% случаев проверок.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Задержанный в Керчи экс-чиновник арестован судом на два месяца. Керченский городской суд Крыма избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику управления единого заказчика администрации Керчи Сергею Органову.

Реализация ФЦП в Севастополе привела к пяти уголовным делам. Всего прокуратура выявила 82 нарушения закона.

Большинство крымчан считают, что ГИБДД надо сократить в несколько раз. Почти половина крымчан считают, что сотрудников российской ГИБДД должно быть минимальное количество.

Жительница Крыма по ночам обворовывала сельскую управу из-за любви к природе. Жительница Крыма две ночи воровала кусты можжевельника у здания сельской администрации.