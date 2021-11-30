Власть
Севастопольские налоговики штрафуют общепит и точки на рынках за несоблюдение кассовой дисциплины
Управление ФНС по Севастополю проводит в регионе проверки в рамках федеральных проектов «Общественное питание» и «Недобросовестное поведение на рынках».
С начала года проведено 300 проверок на рынках и 170 на объектах общепита.
«363 административных наказания в виде предупреждения, штрафные санкции предъявлены на сумму 390 тысяч рублей», – указано в сообщении управления.
Там добавили, что после проведения контрольных мероприятий на всех торговых точках, «на которых допускались аномалии в расчетах, фиксируется значительный рост выручки».
В налоговой службе подчеркнули, что цель отраслевых проектов – создать равные конкурентные условия в отраслях за счет правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники. Специалисты проводят мониторинг расчетов, по итогам которого организации, не применяющие кассовые аппараты, включаются в планы контрольных мероприятий. Источниками информации для мониторинга служат данные, передаваемые онлайн-кассами.
В 2019 году налоговая служба находила нарушения при использовании кассовых аппаратов в 80% случаев проверок.
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