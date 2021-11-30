С 10 декабря в Симферополе начнут включать новогоднюю иллюминацию

Симферополь будет «достойно украшен» к празднованию Нового 2022 года.

Об этом сказал глава городской администрации Валентин Демидов в эфире программы «Открытая власть».

«В течение этой недели примем решение, где будет установлена главная елка. В любом случае, город будет украшен достойно. Елок будет не менее 8», - сообщил Демидов.

По его словам, к зимним праздникам преобразятся в том числе новые скверы Симферополя. Однако акцент традиционно сделают на центре города. Празднично будут украшены Москольцо и обновленная площадь Куйбышева. Ряд инсталляций планируют разместить на площади Ленина, где работы по благоустройству обещают завершить до конца года.

«Мы провели инвентаризацию демонтированных гирлянд и инсталляций, их необходимо привести в порядок, многие - восстановить. Будем восстанавливать, развешивать снова, порой меняя локации. Дополнительно заказали ряд объектов. Это будет сюрпризом», - сказал Демидов.

Он подчеркнул, необходимые закупки уже проведены, разработан график проведения работ по праздничному оформлению улиц города. «Мы планируем уже с 10 декабря начать включать новогодние инсталляции. Готовим хорошую новогоднюю программу», - добавил глава администрации Симферополя.

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