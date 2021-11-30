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Происшествия

Разула и обокрала: севастопольские оперативники задержали подозреваемую в краже у знакомого

После случайного знакомства мужчина лишился обуви и денежных сбережений.

Полицейские установили, что 33-летний житель Севастополя познакомился в социальной сети с 19-летней девушкой и пригласил ее к себе домой для совместного времяпрепровождения. Когда после совместного застолья мужчина уснул, гостья тайком надела его кроссовки стоимостью пять тысяч рублей, забрала банковскую карту и скрылась. Позже с похищенной карты злоумышленница перевела на свой электронный кошелек 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемую и изъяли украденные кроссовки.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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