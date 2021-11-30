Разбитые корабли и машины: последствия страшного урагана в Ялте

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В результате непогоды в Ялте пострадали три человека, в том числе 16-летняя девочка, они госпитализированы.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В результате падения деревьев три человека травмированы и госпитализированы - девочка 16 лет, мужчина и женщина 67 лет», - сообщила она в своем Telegram-канале.

Пострадало шесть судов.

Парусно-моторная яхта «Славия» затонула, пострадавших нет.

Теплоход «Форос -1» получил пробоины в носовой и кормовой частях выше ватерлинии, судно на ходу, подтопление исключено. Также пробоины получил теплоход «Ливадия», его прибило к пирсу. Еще два судна, «Кронштадт» и «Крым», получили повреждения, а теплоход «Санта Барбара» прибило к пирсу.

От электроэнергии в Ялте отключено 16 абонентов.

В результате сильного ветра упало 15 деревьев, пострадали 10 машин. В ликвидации последствий непогоды задействованы 148 человек и 54 единицы техники.

Как ранее сообщалось, на полуостров в понедельник обрушился ураганный ветер, в результате чего были обесточены десятки населенных пунктов, повалены деревья, повреждены машины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Почти полсотни деревьев в Симферополе не выдержали удара стихии. Более 40 заявок на поваленные деревья поступило коммунальщикам за прошедшую ночь.

Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму. Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.

Мэр Ялты заявила о готовности экстренных служб к непогоде. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что коммунальные и экстренные службы города готовы к ликвидации последствий урагана.

В Крыму - массовое отключение электроснабжения. Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.