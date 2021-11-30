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Власть

Работу мэра Симферополя оценят 9 декабря

9 декабря в Республике Крым состоится итоговое совещание, в ходе которого будет дана оценка качеству работы глав администраций.

Об этом сказал глава региона Сергей Аксенов.

«Будут подведены итоги и можно будет дать оценку органам республиканской и муниципальной власти с точки зрения выполнения поручений. Будет проведен доскональный анализ причин переноса сроков данных мной поручений», - сказал глава Крыма.

По его мнению, большинство руководителей муниципальных образований не справились с задачей по определению управляющих организаций в МКД, где все еще не выбран способ управления. Такая же ситуация, по словам Аксенова, сложилась с выполнением поручения о выходе на места и составлении реестра домовладений без центрального канализования.

Глава Крыма подчеркнул, руководители муниципалитетов обязаны поддерживать тесный контакт с населением, и «если главу администрации жители на местах не знают, значит, он не на своем месте работает».

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