Прогноз погоды в Крыму на вторник 30 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 30 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ночью юго-западный, днем северо-западный местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (ночью юго-западный, днем северо-западный местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь.), уровень опасности оранжевый, ветер (ночью юго-западный, днем северо-западный местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (ночью юго-западный, днем северо-западный местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 4 до 10 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 88 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 8 до 12 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 93 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 5 до 12 градусов. Ветер западный 24 км/час, возможны порывы до 64 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 92 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 7 до 11 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 65 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 7 до 11 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 81 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 91 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 2 до 10 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 92 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 3 до 11 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 89 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 9 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 3 до 7 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 92 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 4 до 8 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 12, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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