Происшествия
Полицейские в Ялте нашли подростков - угонщиков мопедов
фото © Новости Крыма
Полицейские в Ялте выявили новые эпизоды кражи мопедов в рамках уголовного дела в отношении двух подростков.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ялте выявили новые эпизоды совершения краж мопедов», – говорится в сообщении.
По данным полицейских, двое несовершеннолетних угоняли неохраняемые мопеды, чтобы покататься. Некоторые мопеды юные угонщики перекрашивали, чтобы технику невозможно было опознать, а остальные разбирали на запчасти.
Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба), предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет.
Подростки полностью признали свою вину. В отношении родителей составлены протоколы за неисполнение родительских обязанностей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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