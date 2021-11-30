Полицейские в Ялте нашли подростков - угонщиков мопедов

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Полицейские в Ялте выявили новые эпизоды кражи мопедов в рамках уголовного дела в отношении двух подростков.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ялте выявили новые эпизоды совершения краж мопедов», – говорится в сообщении.

По данным полицейских, двое несовершеннолетних угоняли неохраняемые мопеды, чтобы покататься. Некоторые мопеды юные угонщики перекрашивали, чтобы технику невозможно было опознать, а остальные разбирали на запчасти.

Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба), предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет.

Подростки полностью признали свою вину. В отношении родителей составлены протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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