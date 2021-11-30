Почти полсотни деревьев в Симферополе не выдержали удара стихии

Более 40 заявок на поваленные деревья поступило коммунальщикам за прошедшую ночь.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«Все службы работают в режиме повышенной готовности. Сегодня всю ночь устраняли последствия стихии. Более 40 заявок на поваленные деревья. Достаточно оперативно сработал «Крымэнерго», есть локальные заявки, все отрабатывается», — рассказал в эфире «Радио Крым» глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

Также он уточнил, что уборка проводится силами МБУ «Город» и ГКУ РК «Крым-Спас».

В течение дня при сохранении благоприятных погодных условий все работы по ликвидации последствий стихии планируется завершить.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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