Происшествия
Почти полсотни деревьев в Симферополе не выдержали удара стихии
Более 40 заявок на поваленные деревья поступило коммунальщикам за прошедшую ночь.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
«Все службы работают в режиме повышенной готовности. Сегодня всю ночь устраняли последствия стихии. Более 40 заявок на поваленные деревья. Достаточно оперативно сработал «Крымэнерго», есть локальные заявки, все отрабатывается», — рассказал в эфире «Радио Крым» глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
Также он уточнил, что уборка проводится силами МБУ «Город» и ГКУ РК «Крым-Спас».
В течение дня при сохранении благоприятных погодных условий все работы по ликвидации последствий стихии планируется завершить.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мэр Ялты заявила о готовности экстренных служб к непогоде. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что коммунальные и экстренные службы города готовы к ликвидации последствий урагана.
В Крыму - массовое отключение электроснабжения. Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.
Гендиректор «Воды Крыма»: проблема с водой в Крыму не решена. Сказать с уверенностью, что Крым обеспечен питьевой водой на год, сегодня нельзя.
Энергетическая безопасность Крыма оказалась под угрозой. ГУП «Черноморнефтегаз» намерен изменить правила закупки газа для крупных потребителей, что может серьезно отразиться на розничной цене ресурса.
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии
Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней фото
Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.
В Крыму - массовое отключение электроснабжения
Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.
16 часов назад
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакамфото
23 часа назад
В Крыму прошел грязевой дождь
19 часов назад
Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе
20 часов назад
«Турецкий» шторм дошел до Крыма: что происходит видео
16 часов назад
Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС
15 часов назад
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе
Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.