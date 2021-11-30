Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму ● Пугающий уровень смертности: за сутки в Крыму от COVID умерли 23 человека ● К Новому году в Крыму могут ослабить ковидные ограничения ● Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму ● Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе
Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Крым в декабре
В конце декабря в Крыму, как и во всей стране, ожидают поставку первой партии вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Об этом сообщил врио министра здравоохранения Республики Константин Скорупский.
«В конце декабря ожидается поставка детской вакцины. Как и во все другие регионы, вакцина будет поступать согласно разнарядке, которую определит федеральное министерство. Родители смогут обратиться в поликлинику по месту прикрепления ребенка, и педиатр определит показания к вакцинации», — отметил врио министра.
Он добавил, что на сегодня 5% от общего числа заболевших коронавирусом в Крыму – это дети.
Напомним, как сообщалось, 24 ноября в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Гамковидвак M» центра имени Гамалеи. Кроме того, идет разработка вакцины от ковида для детей с двух лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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