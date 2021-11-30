Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Крым в декабре

В конце декабря в Крыму, как и во всей стране, ожидают поставку первой партии вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом сообщил врио министра здравоохранения Республики Константин Скорупский.

«В конце декабря ожидается поставка детской вакцины. Как и во все другие регионы, вакцина будет поступать согласно разнарядке, которую определит федеральное министерство. Родители смогут обратиться в поликлинику по месту прикрепления ребенка, и педиатр определит показания к вакцинации», — отметил врио министра.

Он добавил, что на сегодня 5% от общего числа заболевших коронавирусом в Крыму – это дети.

Напомним, как сообщалось, 24 ноября в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Гамковидвак M» центра имени Гамалеи. Кроме того, идет разработка вакцины от ковида для детей с двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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