Объекты исторического и культурного наследия Феодосии - под угрозой исчезновения

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В Феодосии более половины памятников и объектов исторического наследия, охраняемых государством, находятся в неудовлетворительном состоянии, для многих из них существует реальная угроза разрушения и утраты, если не будут приняты срочные меры по их спасению.

Об этом сообщили в администрации Феодосии.

В администрации города пояснили, что в настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия и памятников истории, архитектуры и монументального искусства выделяется ряд проблем.

Первая – критическое физическое состояние памятников. По различным оценкам, состояние от 50 до 70 процентов памятников, находящихся на государственной охране, характеризуется как неудовлетворительное. Для большей их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и разрушения.

Вторая проблема – высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты. Во многих случаях эти здания имеют большой амортизационный износ и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ. Данный износ выражается также в уменьшении потребительских свойств объекта недвижимости.

Третья проблема – процессы естественного старения объектов культурного наследия ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий.

«Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия, и поддерживать их в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия», – пояснили в администрации Феодосии.

Ожидается, что в результате реализации отдельных пунктов принятой чиновниками на минувшей неделе программы «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым» увеличится количество объектов культурного наследия, в отношении которых произведен ремонт.

В тексте использованы материалы: Кафа

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